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Москва, ул. Лефортовский вал,
дом 5, строение 7
Часы работы
Время работы
Пон-пят09:00 — 18:00
Пятница09:00 — 17:00
СубботаВыходной
ВоскресеньеВыходной
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    График приема
    График консультаций

    Консультации проходят в очном и онлайн формате каждый понедельник и пятницу.

    График
    Стоимость операций
    Цены операций
    Установка баллона в желудок100000
    Бандажирование желудка183000
    Рукавная резекция желудка298000
    Шунтирование желудка298000
    Операция слив байпас298000
    Операция SADI298000
    Подбор операцииЦены
    Контакты
    Контакты

    Администраторы могу записаться Вас на консультацию, или ответить на основные вопросы по бариатрической хирургии

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    Евразийский центр Бариатрической хирургии

    Мы собрали лучших бариатрических хирургов России, чтобы вы могли получить максимальное качество медицинской помощи и гарантированный результат похудения.

    Ультра современные операционные, самые опытные хирурги России из разных город России, грамотное послеоперационное сопровождение пациентов, страховка от потенциальных рисков и осложнений, гарантия результата похудения!

    МАЗИКИНА ЛИЛИЯ НИКОЛАЕВНА

    Бариатрический хирург высшей категории, Опыт более 2500 бариатрических операций

    бесплатная консультация
    Мазикина лилия бариатрический хирург

    Хирургия ожирения и лишнего веса

    Выбери своего хирурга

    В нашем центре работают такие звезды медицины, как Владимир Евдошенко, Вадим Феденко, Наталья Бордан, Лилия Мазикина и другие.

    хирурги нашего центра

    Операции Для Похудения

    бандажирование желудка
    Бандажирование желудка
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    БАНДАЖИРОВАНИЕ ЖЕЛУДКА

    Кольцо на желудок, регулируемое бандажирование, laparoscopy gastric banding (LGB).

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    резекция желудка
    Резекция Желудка
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    РЕЗЕКЦИЯ ЖЕЛУДКА

    Продольная резекция желудка (ПРЖ), рукавная гастропластика, операция слив, sleeve gastrectomy (SG).

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    2
    слив байпас
    Операция слив байпас
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    ОПЕРАЦИЯ СЛИВ БАЙПАС

    Шунтирование желудка на короткой петле, short loop inspectable modification of OAGB (SLIM OAGB)

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    3
    мини шунтирование желудка
    Мини шунтирование желудка
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    МИНИ ШУНТ

    Шунтирование желудка с одним анастомозом, mini gastric bypass, one anastomosis gastric bypass (MGB OAGB) .

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    4
    Желудочное шунтирование
    Шунтирование желудка
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    ШУНТИРОВАНИЕ ЖЕЛУДКА

    Гастрошунтирование, желудочное шунтирование по Ру, Roux-en-y gastric bypass (RYGB).

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    5
    Операция САДИ
    Операция SADI
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    ОПЕРАЦИЯ SADI

    Билиопанкреатическое шунтирование желудка (БПШ), single anastomosis duodeno-ileal (SADI).

    +
    6
    повторные операции для похудения
    Реконструктивные операции
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    ПОВТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

    повторные бариатрические операции, переделка из слива в шунт, перенос анастомоза.

    +
    7
    баллон в желудок
    Желудочный баллон
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    УСТАНОВКА БАЛЛОНА

    Эндоскопическая процедура установки баллона в желудок.

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    8
    индекс массы тела калькулятор
    Рассчитай свой ИМТ

    ИМТ калькулятор

    Ваши варианты лечения зависят от того, сколько вы весите. Вы можете рассчитать свой ИМТ с помощью этого простого калькулятора:

    Рассчитать
    Ваш ИМТ: __
    ИМТ < 18.5
    НЕДОСТАТОЧНЫЙ ВЕС
    18.5 — 24.9
    НОРМАЛЬНЫЙ ВЕС
    25 — 29.9
    ЛИШНИЙ ВЕС
    ИМТ > 30
    ОЖИРЕНИЕ

    Вам показана бариатрическая операция, если Ваш ИМТ выше 30.

    Результаты похудения

    Истории похудения реальных пациентов нашего центра, которые десятилетиями боролись со своим весом и смогли победить его только с помощью бариатрической хирургии.

    метаболическая хирургия
    До и после
    Трансформация
    Виктория

    Вес до операции 125 кг. Выполнена продольная резекция желудка. За 1 год после операции похудела на 55 кг. Текущий вес 80 кг.

    бариатрия
    бариатрическая хирургия
    До и после
    Трансформация
    Наталия

    Вес до операции 133 кг. Выполнено шунтирование желудка с одним анастомозом. За 9 месяцев Наталья похудела на 49 кг. Текущий вес 84 кг.

    бариатрическая хирургия
    бариатрическая хирургия
    До и после
    Трансформация
    Кирилл

    Вес до операции 154 кг. Выполнена продольная резекция желудка. За 1 год после операции Кирилл похудел на 68 кг. Текущий вес составляет 86 кг.

    бариатрическая хирургия
    бариатрическая хирургия
    До и после
    Трансформация
    Ольга

    Вес до операции 125 кг. Выполнено шунтирование желудка. За 1 год Ольга похудела на 45 кг. Текущий вес 70 кг.

    бариатрическая хирургия
    больше историй похудения

    Вопросы пациентов

    волосы похудение
    Янв 1, 2022
    После операции будут выпадать волосы?
    витамины похудение
    Май 5, 2021
    Мне придется всю жизнь пить витамины?
    диабет лечение
    Май 5, 2020
    Как бариатрия лечит сахарный диабет?
    больше ответов
    беременность бариатрия

    Смогу ли я родить здорового ребенка?

    Лишний вес и ожирение являются очень частой причиной бесплодия. Нарушение цикла, нарушение овуляции, развитие поликистоза яичников – это спутники ожирения у женщин.

    27 Янв, 2022
    возврат веса

    Может ли вес вернуться после операции?

    Многие интересуются, может ли вес вернуться после бариатрической операции? Эффект от бариатрии — очень долгосрочный и при соблюдении всех рекомендаций — пожизненный. Но нужно понимать несколько важных моментов.

    25 Янв, 2022
    Вы готовы?

    Похудение без диет и спорта

    7 шагов к успеху

    • Пройдите тест и узнайте есть ли у вас показания к операции.
    • Узнайте как правильно выбрать клинику и бариатрического хирурга, и почему это важно.
    • Запишитесь на консультацию бариатрического хирурга и он подберет Вам подходящую операцию.
    • Выберите дату операции и заранее пройдите предоперационное обследование
    • Будьте на связи с нашими координаторами, медицинскими специалистами, общайтесь с другими пациентами в нашем чате Telegram.
    • Соблюдайте все рекомендации хирурга, соблюдайте ограничения в период восстановления.
    • Через 3, 6 и 12 месяцев, пройдите контрольные осмотры. Как все наши пациенты, наслаждайтесь новой жизнью, чувством полета и жалейте только о том, что не сделали эту операцию раньше.
    руководство по бариатрии

    Руководство пациента

    Все, что нужно знать о бариатрической хирургии и о том, как беспроблемно пройти через операцию для похудения.

    гид пациента
    декоративный элемент

    Бандажирование желудка

    183000
    рублей
    Пребывание в стационаре
    Анестезиологическое пособие
    Расходники и инструменты
    Стоимость бандажа
    подробнее об операции

    Шунтирование желудка

    298000
    рублей
    Пребывание в стационаре
    Анестезиологическое пособие
    Расходники и инструменты
    Страховка от осложнений
    подробнее об операции
    Цены

    Стоимость бариатрических операций

    Указанная стоимость операций включает в себя все необходимое в период госпитализации, кроме предоперационного обследования, которое можно пройти там, где удобнее.

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