Хирургия ожирения и лишнего веса

Рассчитай свой ИМТ ИМТ калькулятор

Ваши варианты лечения зависят от того, сколько вы весите. Вы можете рассчитать свой ИМТ с помощью этого простого калькулятора:

Метрическая система Рассчитать Ваш ИМТ: __

ИМТ < 18.5

НЕДОСТАТОЧНЫЙ ВЕС 18.5 — 24.9

НОРМАЛЬНЫЙ ВЕС 25 — 29.9

ЛИШНИЙ ВЕС ИМТ > 30

ОЖИРЕНИЕ

Вам показана бариатрическая операция, если Ваш ИМТ выше 30.