Хирургия ожирения и лишнего веса

Евразийский центр Бариатрической хирургии
Мы собрали лучших бариатрических хирургов России, чтобы вы могли получить максимальное качество медицинской помощи и гарантированный результат похудения.
Ультра современные операционные, самые опытные хирурги России из разных город России, грамотное послеоперационное сопровождение пациентов, страховка от потенциальных рисков и осложнений, гарантия результата похудения!
МАЗИКИНА ЛИЛИЯ НИКОЛАЕВНА
Бариатрический хирург высшей категории, Опыт более 2500 бариатрических операций
Выбери своего хирурга
В нашем центре работают такие звезды медицины, как Владимир Евдошенко, Вадим Феденко, Наталья Бордан, Лилия Мазикина и другие.
Операции Для Похудения
Бандажирование желудка
БАНДАЖИРОВАНИЕ ЖЕЛУДКА
Кольцо на желудок, регулируемое бандажирование, laparoscopy gastric banding (LGB).
Резекция Желудка
РЕЗЕКЦИЯ ЖЕЛУДКА
Продольная резекция желудка (ПРЖ), рукавная гастропластика, операция слив, sleeve gastrectomy (SG).
Операция слив байпас
ОПЕРАЦИЯ СЛИВ БАЙПАС
Шунтирование желудка на короткой петле, short loop inspectable modification of OAGB (SLIM OAGB)
Мини шунтирование желудка
МИНИ ШУНТ
Шунтирование желудка с одним анастомозом, mini gastric bypass, one anastomosis gastric bypass (MGB OAGB) .
Шунтирование желудка
ШУНТИРОВАНИЕ ЖЕЛУДКА
Гастрошунтирование, желудочное шунтирование по Ру, Roux-en-y gastric bypass (RYGB).
Операция SADI
ОПЕРАЦИЯ SADI
Билиопанкреатическое шунтирование желудка (БПШ), single anastomosis duodeno-ileal (SADI).
Реконструктивные операции
ПОВТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
повторные бариатрические операции, переделка из слива в шунт, перенос анастомоза.
Желудочный баллон
УСТАНОВКА БАЛЛОНА
Эндоскопическая процедура установки баллона в желудок.
ИМТ калькулятор
Ваши варианты лечения зависят от того, сколько вы весите. Вы можете рассчитать свой ИМТ с помощью этого простого калькулятора:
НЕДОСТАТОЧНЫЙ ВЕС
НОРМАЛЬНЫЙ ВЕС
ЛИШНИЙ ВЕС
ОЖИРЕНИЕ
Вам показана бариатрическая операция, если Ваш ИМТ выше 30.
Результаты похудения
Истории похудения реальных пациентов нашего центра, которые десятилетиями боролись со своим весом и смогли победить его только с помощью бариатрической хирургии.
Вес до операции 125 кг. Выполнена продольная резекция желудка. За 1 год после операции похудела на 55 кг. Текущий вес 80 кг.
Вес до операции 133 кг. Выполнено шунтирование желудка с одним анастомозом. За 9 месяцев Наталья похудела на 49 кг. Текущий вес 84 кг.
Вес до операции 154 кг. Выполнена продольная резекция желудка. За 1 год после операции Кирилл похудел на 68 кг. Текущий вес составляет 86 кг.
Вес до операции 125 кг. Выполнено шунтирование желудка. За 1 год Ольга похудела на 45 кг. Текущий вес 70 кг.
Вопросы пациентов
Похудение без диет и спорта
7 шагов к успеху
- Пройдите тест и узнайте есть ли у вас показания к операции.
- Узнайте как правильно выбрать клинику и бариатрического хирурга, и почему это важно.
- Запишитесь на консультацию бариатрического хирурга и он подберет Вам подходящую операцию.
- Выберите дату операции и заранее пройдите предоперационное обследование
- Будьте на связи с нашими координаторами, медицинскими специалистами, общайтесь с другими пациентами в нашем чате Telegram.
- Соблюдайте все рекомендации хирурга, соблюдайте ограничения в период восстановления.
- Через 3, 6 и 12 месяцев, пройдите контрольные осмотры. Как все наши пациенты, наслаждайтесь новой жизнью, чувством полета и жалейте только о том, что не сделали эту операцию раньше.
Руководство пациента
Все, что нужно знать о бариатрической хирургии и о том, как беспроблемно пройти через операцию для похудения.
Бандажирование желудка
Шунтирование желудка
Стоимость бариатрических операций
Указанная стоимость операций включает в себя все необходимое в период госпитализации, кроме предоперационного обследования, которое можно пройти там, где удобнее.